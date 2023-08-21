РСПП попросил разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до июля 2024 г.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года. Об этом рассказал источник "Интерфакса". Соответствующее письмо объединение направило в начале июля на имя премьер-министра Михаила Мишустина, подтвердил "Интерфаксу" вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин.

Обращение связано с возобновлением с 1 июля 2023 года обязанности компаний раскрывать информацию о своей деятельности, действие которой приостанавливалось правительственным постановлением до середины этого года с весны прошлого из-за риска расширения санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Новое постановление правительства № 1102 тоже разрешает в ряде случае скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, но в отличие от предыдущих правил не предполагает возможности компании не раскрывать, например, баланс и отчет о финансовых своих результатах.

В РСПП полагают, что текущая редакция постановления № 1102 в целом устраивает средний бизнес, но недостаточна для нивелирования санкционных рисков у крупнейших российских компаний. По мнению союза, документ создает неоправданные риски для всей российской экономики. Эту мысль авторы письма обосновывают, напоминая, что в июне 2023 года в Европейском союзе вступили в силу расширенные критерии для введения санкций в отношении любых юридических и физических лиц, работающих в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход бюджета РФ.

"Находящаяся в свободном доступе отчетность упростит сбор информации о текущем финансовом состоянии компаний и их вкладе в экономику России для обоснования введения таких ограничений. В рамках анализа отчетности компаний, в том числе финансовой, появится возможность выявления экономических взаимосвязей, указывающих на неисполнение санкций, например, какие группы товаров экспортируются в большем объеме, чем ожидалось, и какие критические процессы обеспечиваются параллельным импортом", - приводит аргументацию из письма Варварин.

В связи с этим РСПП просит правительство "в возможно короткий срок" скорректировать постановление № 1102 с тем, чтобы разрешить компаниям до 1 июля 2024 года не публиковать полностью или частично финансовую отчетность. Если же эта инициатива не будет поддержана, то у союза есть и альтернативный вариант: определить правительственным нормативным актом перечень компаний, которым будет разрешено скрывать упомянутую информацию, включив в него в том числе те юрлица, которым разрешено не публиковать документы в Государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИРБО) в соответствии с постановлениями правительства № 1625 и № 1624.

Помимо этого, РСПП просит установить новые правила включения облигаций к котировальным спискам Мосбиржи. В обычном порядке это происходило в том числе на условиях раскрытия информации. Теперь союз предлагает установить, что необходимая для этого информация может быть получена от Банка России (ему компании по-прежнему предоставляют отчетность) либо от эмитента под обязательство не раскрывать эти сведения публично.