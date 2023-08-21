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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Задержан подозреваемый по делу об отравлении сотни человек шаурмой во Владимире

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Житель Московской области задержан по подозрению в поставках некачественного мяса в точки по продаже шаурмы во Владимире, где отравилось более сотни человек, сообщает СУ СКР по региону.

"По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории города Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дело о массовом отравлении жителей Владимира расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что после употребления шаурмы, приобретенной в пяти пунктах общественного питания во Владимире, с острым пищевым отравлением были госпитализированы десятки человек. По последним данным, число отравившихся достигло 107. На 21 августа в больницах Владимирской области с признаками острого пищевого отравления находятся 51 взрослый и 16 детей.

Владимир
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