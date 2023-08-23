Подозреваемый по делу об отравлении шаурмой во Владимире отправлен под домашний арест

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения жителю Московской области, подозреваемому в поставках некачественного мяса в точки по продаже шаурмы во Владимире, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчина, обвиняемый по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), отправлен под домашний арест на два месяца.

"Он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 16 августа во Владимире к врачам обратились с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины пострадавших были госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. В связи с массовым отравлением жителей Владимира СКР расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). 23 августа Ленинский и Октябрьский райсуды Владимира после массового отравления посетителей шаурмой приостановили работу четырех заведений общепита, принадлежащих двум индивидуальным предпринимателям.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние было отмечено на всех проверенных объектах.