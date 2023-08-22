Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась более чем на 16%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 14 по 20 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 16,1%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,36 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране", - сообщили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 34 человека, заразившихся коронавирусом.

В период с 7 по 13 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 1,9%, был зарегистрирован 41 умерший.

С 14 по 20 августа выздоровели 2 769 человек, или на 5,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю составило 1 002 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,1%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах зафиксировано увеличение более чем в среднем по России.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в РФ за неделю зарегистрировано 3,4 тыс. заболевших коронавирусом. Преобладающим среди заболевших остается штамм "Омикрон" и его подварианты.

7 августа в Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в стране, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса.