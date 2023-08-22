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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В правительстве ждут скорого введения национального стандарта научной экспертизы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что Госдума уже в осеннюю сессию примет закон о научной экспертизе. Он сообщил об этом на форуме "Технопром-2023" в Новосибирске.

"В Академии наук создан национальный корпус экспертов. Сегодня законопроект (о научной экспертизе - ИФ) уже прошел первое чтение в Государственной думе, мы ожидаем его принятие уже в осеннюю сессию. По сути, это станет национальным индустриальным стандартом в сфере науки о том, как будет проходить научная экспертиза", - сказал Чернышенко.

Президент РАН Геннадий Красников отметил, что в сейчас научная экспертиза - один из самых важных моментов.

"Вопрос высокопрофессиональной, неангажированной, объективной экспертизы особенно важен для нашей страны", - подчеркнул он.

По его словам, экспертиза должна формировать рейтинги.

"Рейтинги дают, с одной стороны, востребованность научных результатов (...) Я считаю, что здесь Академия наук будет вести все более важную работу", - добавил президент РАН.

При этом, он считает, фактически в России необходимо заново формировать технологические цепочки, начиная от фундаментальных разработок.

Геннадий Красников Госдума Дмитрий Чернышенко РАН
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