Подготовлен законопроект о едином механизме проведения научной экспертизы

Правительство обещало оставить РАн ключевую роль в ее проведении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект, который определит критерии и механизмы проведения научных экспертиз, ключевая роль в их проведении останется у Российской академии наук, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что законопроект подготовлен по поручению президента и что сейчас в законодательстве фактически отсутствуют единые подходы к проведению экспертизы.

Премьер считает необходимым обеспечить общее планирование и реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: "здесь единые принципы оценки необходимы, нужно их задать". С принятием законопроекта все этапы научно-технической экспертизы будут полностью урегулированы. Критерии и механизмы ее осуществления, а также перечень объектов исследования, требования к специалистам будет определять правительство.

"При этом, ключевая роль в организации проведения экспертизы будет отведена Российской академии наук", - добавил Мишустин.

По его словам, важно, чтобы такие законодательные меры способствовали "появлению новых технологий, прорывных разработок для экономики, для социальной сферы и в целом для достижения технологического суверенитета нашего государства".

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 января анонсировал, что в 2023 году будет внедрена новая "система оценки эффективности научных исследований", которая активно разрабатывалась и обсуждалась на разных площадках и "практически готова уже для внедрения в этом году".

"Кроме того, мы должны обеспечить нашим ученым возможность проводить качественную экспертизу получаемого нового знания. Для этого мы разрабатываем и в 2023 году внедрим новую систему научной экспертизы", - сказал министр.

"Строго говоря, это две стороны одной медали: невозможно эффективно оценивать научные исследования по новым метрикам с учетом совершенно иных запросов нашей экономики, новой геополитической ситуации, не запуская новую систему научной экспертизы. Поэтому мы параллельно в этом направлении двигаемся", - объяснил он.