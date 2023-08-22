Военные РФ заявили об уничтожении близ острова Змеиный катера с десантниками ВСУ
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский боевой самолет уничтожил военный катер американского производства с украинскими десантниками возле острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ.
"22 августа около 11:00 по московскому времени восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - заявили в Минобороны России.
Ранее во вторник утром Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательного катера ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок, сказали российские военные.