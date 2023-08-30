Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении военного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный в Черном море.
В среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря истребителем Су-30 морской авиации "был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", сказали в Минобороны РФ.
22 августа Минобороны РФ сообщало, что российский боевой самолет уничтожил военный катер американского производства с украинскими десантниками возле острова Змеиный.