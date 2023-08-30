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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении военного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный в Черном море.

В среду, 30 августа, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря истребителем Су-30 морской авиации "был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", сказали в Минобороны РФ.

22 августа Минобороны РФ сообщало, что российский боевой самолет уничтожил военный катер американского производства с украинскими десантниками возле острова Змеиный.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Змеиный Минобороны РФ ВСУ Черное море
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