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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Роспотребнадзор связал рост заболеваемости коронавирусом в России с сезонностью

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в России на 16% за неделю связан с тем, что вирус приобретает черты сезонной инфекции, то есть в осенний период риски распространения COVID-19 возрастают, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

"В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. В это время на территории РФ может наблюдаться увеличение показателей по заболеваемости. (...) COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается ", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что конец лета - начало осени - это "традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями", связанный с тем, что люди массово возвращаются из отпусков, а у школьников и студентов заканчиваются каникулы.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости коронавирусом в РФ с 14 по 20 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах РФ. В период с 7 по 13 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 1,9%. Количество госпитализаций за неделю с 14 по 20 августа составило 1 002 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,1%.

COVID-19 Роспотребнадзор коронавирус
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