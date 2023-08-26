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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Действие антиковидных ограничений в Петербурге продлили до конца года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Действие ограничений, введенных из-за COVID-19, сохранится в Петербурге до конца года, сообщается в постановлении правительства города.

Согласно документу, действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря 2023 года.

Поправки внесены в постановление №121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления, но в силе остается, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и участие в них, если иное не установлено региональным управлением Роспотребнадзора. Также продлевается рекомендация носить маски и перчатки, а людям старше 60 лет - воздержаться от посещения церквей и других религиозных учреждений.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге за последний месяц составляет около 50 случаев.

589 петербуржца находятся на лечении в стационарах, количество коек сократилось до 699, амбулаторно лечатся 359 человек.

Абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии был достигнут 11 февраля 2022 года. Тогда сообщалось о 22 070 новых случаях коронавируса за сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2023 годаПандемия коронавируса
Петербург COVID-19
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