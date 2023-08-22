Заявки на киносубсидии в Минкультуры РФ можно будет подать через Госуслуги

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заявки на поддержку кинопроектов в Минкультуры РФ можно будет подать только в электронном виде через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки при наличии кабинета на Госуслугах и электронной подписи, сообщила пресс-службы Минкультуры РФ.

"Теперь пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии будет подаваться исключительно в электронном виде - через Госуслуги и Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе "Субсидии и гранты от государства". На сайте Минкультуры также будет размещена соответствующая ссылка", - говорится в сообщении.

При этом в каждой заявке необходимо будет рассказать об организации-заявителе, своем проекте и запрашиваемой сумме. В случае готовности документов, подача заявки может занять 20-30 минут. Срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора, пояснили в пресс-службе.

Согласно сообщению, все проекты будут проходить три этапа отбора: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель. На первом этапе министерство проверяет заявки и прилагаемые к ним документы и материалы. На втором этапе члены экспертного совета дают им оценку. В рамках третьего этапа отбора авторы заявки защищают свои проекты.

При этом, как уточнили в ведомстве, претенденты на поддержку, имеющие долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России, и Фондом кино, не смогут принять участие в отборе.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале, для того, чтобы подать заявку, кинематографистам из регионов не нужно приезжать в Москву. "Упрощенная процедура сэкономит нашим дорогим авторам время, которое они смогут посвятить созданию кино", - сказала министр.