Городом-миллионником с самым дешевым в РФ жильем в августе стал Челябинск

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мегаполисом России с самым дешевым жильем в августе 2023 года стал Челябинск, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"Самая низкая стоимость кв.м жилья на первичном рынке городов-миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Челябинске - 84,5 тыс. рублей. В этом же городе и минимальные цены на вторичное жилье - в среднем 75,2 тыс. рублей за метр", - говорится в исследовании.

В статистику включены цены на основе данных об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа 2023 года.

По данным "Домклик", в число городов-миллионников, где жилье в новостройках стоит дешевле всего, также входят Волгоград (88 тыс. рублей), Самара (96 тыс.) и Воронеж (97,1 тыс.). В других мегаполисах "квадрат" стоит дороже 100 тыс. рублей.

Минимальная стоимость "вторички", помимо Челябинска, отмечена в Волгограде (78,7 тыс. рублей за кв.м), Воронеже (85 тыс. рублей), Омске (85,9 тыс. рублей) и Перми (92,1 тыс. рублей).