На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей после остановки на час

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после остановки примерно на час, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

О приостановке сообщалось в 21:30, открыли мост в 22:45.

В предыдущий раз движение по мосту останавливали во вторник днем - сообщение о перекрытии было опубликовано в 14:41, движение возобновилось в 15:19.