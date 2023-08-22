Движение по Крымскому мосту приостановлено
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщает во вторник телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В предыдущий раз движение по мосту останавливали в понедельник вечером, перекрытие продлилось более часа.