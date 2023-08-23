Собянин сообщил о попадании беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити"

Второй дрон уничтожен средствами ПВО в Подмосковье

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В ночь со вторника на среду беспилотник попал в строящееся здание в районе "Москва-Сити", еще один БПЛА был сбит силами ПВО в Можайском районе Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил мэр.