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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки украинских дронов на объекты в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду были предотвращены удары трех украинских беспилотников самолетного типа по столичным объектам.

"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Третий дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в "Москва-Сити", заявили в министерстве.

Об уничтожении дрона в небе над Химкинским районом написал в своем телеграм-канале и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее он сообщил о БПЛА, сбитом в Можайском районе, и попадании беспилотника в недостроенное здание столичного делового центра.

"Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Москва Подмосковье
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