Корабль "Прогресс МС-24" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24", следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль отделился от третьей ступени в 04:17 мск и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме.

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 25 августа в 06:50 мск.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала в 04:08 мск с площадки №31 космодрома Байконур.

По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 174 дня.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-24" совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,4 млн км.

Корабль доставит на станцию 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также 1535 кг медицинских и санитарно-гигиенических средств, продуктов питания, одежды, ресурсного оборудования, инструментов, материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции и проведения научных экспериментов.

Также, по данным "Роскосмоса", на МКС привезут созданные в Белоруссии системы ориентации видеоспектральной аппаратуры "СОВА-2-228" и "СОВА-2-426" для эксперимента "Ураган", в рамках которого ведется отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников.