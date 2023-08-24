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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Российский модуль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Двигатели российского служебного модуля "Звезда" скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Двигатели модуля были включены в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды и выдали импульс величиной 0,3 м/с", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров.

"Маневр уклонения не повлияет на пятничную стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с МКС", - отметили в госкорпорации.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

МКС Роскосмос
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