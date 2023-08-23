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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Кабмин РФ рассмотрит обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в среду планирует рассмотреть сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года, говорится в материалах к заседанию кабмина.

В мае глава правительства Михаил Мишустин поручал Минпромторгу и Минэкономразвития РФ до 20 июля представить проект обновленной стратегии. Действующая версия документа рассчитана до 2024 года.

"С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Правительство рассчитывает завершить такую работу в ближайшее время", - говорил Мишустин в ходе майской стратегической сессии по направлению "Развитие промышленности", отмечая, что "за следующие несколько лет необходимо добиться стабилизации индекса промышленного производства".

По итогам этого года Минпромторг РФ прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в РФ на более чем 2%.

Правительство РФ
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