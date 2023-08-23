Экс-судья из дела матери Цапка приговорена в Волгограде к 10 годам колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд приговорил экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову к 10 годам колонии за мошенничество и соучастие в фальсификации уголовного дела, сообщил в среду "Интерфаксу" замруководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

Глава СКР Александр Бастрыкин в 2016 году возбудил уголовное дело в отношении Мартыновой, подозреваемой в мошенничестве с землей, принадлежащей фирме осужденной Надежды Цапок, матери лидера банды, действовавшей с 1998 по 2010 годы в станице Кущевской, Сергея Цапка.

"(Суд назначил - ИФ) по совокупности 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях на три года. Кроме того, удовлетворен иск на 92 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Мартыновой инкриминировали ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (покушение на мошенничество), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.33, ч.3 ст.303 УК РФ (соучастие в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

По версии следствия, в 2011 году судья предложила двум местным предпринимателям оказать содействие в приобретении прав на землю сельскохозяйственного назначения, расположенную в Кущевском районе и принадлежащую фирме Надежды Цапок. Площадь участков составляла 13 тыс. га. Предприниматели, согласно договоренности, должны были перечислить Мартыновой 52 млн рублей за такое содействие, а также 22,5 млн рублей - Надежде Цапок в качестве компенсации за землю. Юристы Мартыновой обеспечили переход прав на указанные земли специально созданной для этого и фактически подконтрольной ей фирме.

По словам Бастрыкина, предприниматели передали судье часть оговоренной суммы в размере 40 млн рублей в различной валюте, после чего Мартынова передала акции этой фирмы своим родственникам и знакомым, таким образом похитив мошенническим путем деньги предпринимателей.

Расследование уголовного дела было поручено управлению СК России по Ростовской области.

Кущевский районный суд в июле 2016 году приговорил экс-директора и учредителя компании "Артекс-Агро" Надежду Цапок к 7,5 годам колонии со штрафом 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве.