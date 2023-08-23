Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Экс-судья из дела матери Цапка приговорена в Волгограде к 10 годам колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд приговорил экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову к 10 годам колонии за мошенничество и соучастие в фальсификации уголовного дела, сообщил в среду "Интерфаксу" замруководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

Глава СКР Александр Бастрыкин в 2016 году возбудил уголовное дело в отношении Мартыновой, подозреваемой в мошенничестве с землей, принадлежащей фирме осужденной Надежды Цапок, матери лидера банды, действовавшей с 1998 по 2010 годы в станице Кущевской, Сергея Цапка.

В РоссииПолиция не нашла доказательств по новым эпизодам преступлений банды ЦапкаЧитать подробнее

"(Суд назначил - ИФ) по совокупности 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях на три года. Кроме того, удовлетворен иск на 92 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Мартыновой инкриминировали ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (покушение на мошенничество), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.33, ч.3 ст.303 УК РФ (соучастие в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

По версии следствия, в 2011 году судья предложила двум местным предпринимателям оказать содействие в приобретении прав на землю сельскохозяйственного назначения, расположенную в Кущевском районе и принадлежащую фирме Надежды Цапок. Площадь участков составляла 13 тыс. га. Предприниматели, согласно договоренности, должны были перечислить Мартыновой 52 млн рублей за такое содействие, а также 22,5 млн рублей - Надежде Цапок в качестве компенсации за землю. Юристы Мартыновой обеспечили переход прав на указанные земли специально созданной для этого и фактически подконтрольной ей фирме.

По словам Бастрыкина, предприниматели передали судье часть оговоренной суммы в размере 40 млн рублей в различной валюте, после чего Мартынова передала акции этой фирмы своим родственникам и знакомым, таким образом похитив мошенническим путем деньги предпринимателей.

Расследование уголовного дела было поручено управлению СК России по Ростовской области.

Кущевский районный суд в июле 2016 году приговорил экс-директора и учредителя компании "Артекс-Агро" Надежду Цапок к 7,5 годам колонии со штрафом 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве.

Волгоград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

В школах РФ в конце августа впервые пройдут антитеррористические учения

В школах РФ в конце августа впервые пройдут антитеррористические учения

Списание Wildberries денег с карт, удаленных из личного кабинета, признано незаконным

Списание Wildberries денег с карт, удаленных из личного кабинета, признано незаконным

Либерализация выплаты дивидендов нерезидентам коснется инвестиций, вложенных с апреля

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

По украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область, нанесли артудар

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });