Полиция не нашла доказательств по новым эпизодам преступлений банды Цапка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области прекратила расследование уголовного дела по новым эпизодам преступной деятельности группировки Сергея Цапка из станицы Кущевская. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Эльбрус Муртазов, защищающий отбывающего наказание участника банды Вячеслава Цеповяза.

Уголовное дело по пункту "б" части З статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) прекращено из-за того, что не было установлено событие совершенного преступления группой лиц. Постановление об этом вынесено 5 апреля.

Двум фигурантам нового дела – Наталье Стришней (Цеповяз) и ее брату Ивану, – была избраны мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время, добавил собеседник агентства, она снята. Третий фигурант Федор Стрельцов скрывался от следствия, о его судьбе адвокату ничего не известно.

Новое дело на показаниях Вовы Беспредела

Ранее информированный источник, близкий к следствию, сообщал "Интефаксу", что уголовное дело строилось на новой явке с повинной Владимира Алексеева (известного, как Вова Беспредел) – участника банды, осужденного на пожизненное заключение. Именно Алексеев дал показания о Наталье Стришней (ранее Цеповяз), бывшей жене осужденного Цеповяза, ее родном брате Иване, а также примкнувшем к ним в 2007 году Федоре Стрельцове.

Из показаний Алексеева следовало, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат разработали схему по завладению имуществом местного бизнесмена Александра Исюка. В частности, Исюк оформил на свое предприятие кредит в сумме около 70 млн рублей и под угрозой физической расправы был вынужден передать все эти средства вымогателям.

Алексеев также указывал, что ранее участниками банды была реализована схема по отчуждению ООО "Кубань-Контракт" и ООО "Кубань-99 Экспо", принадлежащих предпринимателям Валерию Дорошенко и Сергею Холмовому.

Сообщалось, что в 2008 году лидеры банды требовали у бизнесмена Николая Гордика отдать им половину принадлежащего ему бизнеса и активов.

Массовое убийство в станице Кущевской

С 1998 по 2010 годы – за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки – Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних, и приговорен к пожизненному заключению. Скончался в июле 2014 года в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Алексеев в 2013 году приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывает наказание в ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия.