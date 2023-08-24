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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Калуге десять человек пострадали при выезде автомобиля на тротуар

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В центре Калуги на улице Кирова легковой автомобиль выехал на тротуар у остановки общественного транспорта, пострадали десять человек, в том числе дети, сообщил во "ВКонтакте" министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Он уточнил, что на место ДТП выехали 15 бригад скорой помощи. Двоих детей доставили в Детскую областную больницу, четверых взрослых - в Областную клиническую больницу. Еще четыре человека получили медпомощь на месте, от госпитализации они отказались, добавил министр.

Врачи оценили состояние одного из пострадавших как тяжелое, уточнил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

ДТП произошло в середине дня у дома номер 11 по улице Кирова, Toyota выехала на тротуар, столкнулась с павильоном остановки и наехала на людей, сообщили в управлении МВД по региону. По предварительной информации, водитель 1974 года рождения не справился с управлением. Полицейские выяснили, что ранее он был лишен водительских прав.

МВД Калуга Калужская область
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