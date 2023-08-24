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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Число пострадавших в ДТП в Калуге выросло до 11 человек, трое из них – дети

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в ДТП в центре Калуги выросло до 11 человек, 9 из них доставлены в различные медучреждения города, среди них трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших, двое из которых – дети, и шестерых госпитализированных.

Отмечается, что предполагаемый виновник ДТП задержан. По информации полиции, в апреле текущего года он был лишен прав за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.

Как уточнил городской голова Дмитрий Денисов на своем официальном телеграм-канале, пятеро пострадавших сейчас находятся в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

"Из троих пострадавших детей двое – в реанимации, еще одна девочка в обычном отделении, к ней уже пришла мама", - отметил Денисов.

В свою очередь губернатор Владислав Шапша в своем телеграме сообщил, что в областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один – в реанимации. В палате реанимации Областной детской больницы – двое подростков 15 и 16 лет. Одного из пострадавших готовят к операции в больнице скорой медицинской помощи в Калуге.

Как сообщалось, на улице Кирова в Калуге легковая машина выехала на тротуар, пострадали люди. На месте ЧП работало 15 бригад скорой помощи.

По данным экстренных служб, автомобиль протаранил остановку общественного транспорта.

Калуга
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