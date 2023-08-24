Полугодовая чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО выросла на 35,6%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 1,848 млрд рублей против 1,363 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Показатель увеличился на 35,6%.

Лизинговый портфель за 6 месяцев этого года вырос на 17%, до 134 млрд рублей, процентный доход составил 7,3 млрд рублей. "Основной рост процентных доходов связан с увеличением объема лизингового портфеля, чему способствовала широкая линейка продуктовых предложений и специальных акций "Росагролизинга", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, общая сумма вознаграждения высшему руководству компании на 30 июня 2023 года составила 168,774 млн рублей против 100,382 млн рублей на аналогичную дату прошлого года.

В 2022 году чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 2,5 млрд рублей против 3,2 млрд рублей в 2021 году. Лизинговый портфель компании по итогам прошлого года вырос на 46%, до 114,9 млрд рублей.

"Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации российского АПК. В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом, до 12,7 тысячи единиц. Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. Доля компании на российском рынке самоходной сельхозтехники достигла 19%. В этом году прогнозируется рост поставок до более 13 тысяч единиц на 100 млрд рублей.