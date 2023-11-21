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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Росагролизинг" с начала 2023 года вложил 90 млрд рублей в закупки техники для АПК

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU -"Росагролизинг" с начала 2023 года направил 90 млрд рублей на приобретение техники и оборудования для АПК, сообщил глава компании Павел Косов на сельскохозяйственной выставке "Югагро" в Краснодаре.

"В текущем году уже через нас приобретено почти 13 тысяч единиц сельхозтехники. Общий объем инвестиций на текущую дату составляет 90 млрд рублей. Это техника, которую мы уже передали аграриям. Но я уверен, что эта цифра еще изменится до конца года", - сказал он.

"Мы приросли в текущем году на 45% к прошлому году в объемах инвестиций, в штуках - рост на 35-37%", - добавил Косов.

По его словам, востребованность закупки сельхозтехники с использованием механизма лизинга в стране ежегодно возрастает.

"Если в 2018 году с помощью лизинга приобреталось всего 10-12% сельхозтехники, то теперь практически половина", - отметил глава "Росагролизинга".

В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом, до 12,7 тысячи единиц. Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. На 2023 год прогнозировался рост поставок до 13 тысяч единиц на 100 млрд рублей.

Росагролизинг Павел Косов
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