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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Глава Херсонской области предложил возобновить паромную переправу с Турцией

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил рассмотреть возможность возобновления паромной переправы между регионом и турецким Зонгулдаком на фоне прекращения зерновой сделки.

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"В связи с тем, что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Когда я еще работал мэром (Херсона - ИФ) в 2007 году, из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака и Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, более 1200 заходов иностранных было", - сказал Сальдо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

По его словам, протяженность маршрута до Зонгулдака - 295 миль, которые можно преодолеть в среднем за 20 часов

"Уже 1,5 млн тонн собрали зерновых... Их же надо транспортировать куда-то - вот прямой путь, возобновление", - добавил глава региона.

Владимир Сальдо Турция Херсонская область Зонгулдак
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