Путин заявил о готовности вернуться в "зерновую сделку" при выполнении обязательств перед РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь повторил, что Россия готова вернуться в "зерновую сделку" только в случае реального выполнения всех обязательств перед РФ.

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки. Будем готовы вернутся к ней. Но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин, выступая с обращением к участникам Делового форума БРИКС.

"Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались", - напомнил он.

Путин заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам.

"В нынешнем году вновь ожидается отличный урожай. В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются", - сказал президент РФ.