Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинскую ракету комплекса С-200 над территорией Калужской области.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - заявили в Минобороны РФ.
"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области" - сообщили в ведомстве.