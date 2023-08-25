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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинскую ракету комплекса С-200 над территорией Калужской области.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - заявили в Минобороны РФ.

"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области" - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ
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