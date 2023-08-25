Предварительно, несколько БПЛА уничтожено над морем в районе мыса Херсонес

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Несколько беспилотников, предварительно, уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам Развожаева, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. "Сейчас в городе тихо", - добавил губернатор.