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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В результате уничтожения украинской ракеты в Калужской области никто не пострадал

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате уничтожения украинской ракеты комплекса С-200 в Калужской области никто не пострадал.

"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200 (...) Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили украинскую ракету комплекса С-200 над территорией Калужской области.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении военного ведомства.

Владислав Шапша Малоярославец Минобороны РФ Калужская область
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