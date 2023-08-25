В результате уничтожения украинской ракеты в Калужской области никто не пострадал

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате уничтожения украинской ракеты комплекса С-200 в Калужской области никто не пострадал.

"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200 (...) Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили украинскую ракету комплекса С-200 над территорией Калужской области.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении военного ведомства.