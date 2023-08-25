Отражающим вторжение в РФ силовикам предложили давать статус ветеранов боевых действий

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разработало проект о внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах", предусматривающие установление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для силовых ведомств.

Информация о подготовке документа размещена в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что "проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах" (далее - законопроект) подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий" сотрудникам силовых ведомств, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Предлагается наделять статусом ветерана сотрудников, оборонявших важные государственные объекты и отражавших провокации на государственной границе и на приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, в том числе ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что предполагаемые суммарные расходы на реализацию закона составят в 2023 году около 796 млн. руб., в 2024 году - около 4,8 млрд. руб.

"Законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права указанных лиц на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе", - говорится в документе.