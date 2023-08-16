Минтруд РФ будет назначать ежемесячную выплату ветеранам СВО автоматически
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минтрудом РФ подготовлен проект постановления, которое позволит беззаявительно назначать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвовавших в специальной военной операции (СВО).
Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.
Там пояснили, что это решение позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за ЕДВ, получать выплату со дня признания их ветеранами.
"Сейчас для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ", - отметили в Минтруде.
Ежемесячная денежная выплата - социальная выплата, которая устанавливается льготным категориям граждан. ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки, напомнили в министерстве.