Минтруд РФ будет назначать ежемесячную выплату ветеранам СВО автоматически

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минтрудом РФ подготовлен проект постановления, которое позволит беззаявительно назначать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвовавших в специальной военной операции (СВО).

Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

Там пояснили, что это решение позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за ЕДВ, получать выплату со дня признания их ветеранами.

"Сейчас для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ", - отметили в Минтруде.

Ежемесячная денежная выплата - социальная выплата, которая устанавливается льготным категориям граждан. ЕДВ предоставляется людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки, напомнили в министерстве.