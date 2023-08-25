Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

С компанией судится полная тезка дочери депутата Госдумы и основателя "Нэфис косметикс"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Исковое заявление казанской предпринимательницы Карины Богуславской на 10,7 млрд рублей к производителю бытовой химии ООО "Синергетик" (Нижний Новгород, бренд Synergetic), поданное на днях в Арбитражный суд Татарстана, связано с претензиями в отношении торгового слогана.

Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В своем иске заявительница, чье имя, отчество и фамилия совпадают с ФИО дочери основателя АО "Нэфис косметикс" депутата Госдумы Ирека Богуславского, потребовала с Synergetic 10,7 млрд рублей в качестве компенсации за использование слогана "Я люблю свою семью". По мнению Богуславской, изображение этого слогана на продукции Synergetic схоже до степени смешения с принадлежащим ей товарным знаком.

Она просит суд обязать Synergetic в течение месяца изъять из продажи товары со спорным слоганом на упаковке и запретить ответчику рекламировать или вводить в гражданский оборот товары с ним.

"Нэфис косметикс" использует слоган "Я люблю свою семью" с изображением сердца в своих промоакциях. В слогане на упаковках товаров Synergetic изображение сердца заменяет собой слово "люблю".

Как сообщалось, иск Богуславской поступил в суд 16 августа. Соответчиками заявлены татарстанские предприниматели Юрий Сергеев и Разиля Михайлова, третьим лицом выступает АО "Нэфис косметикс", один из крупнейших производителей бытовой химии в России.

ООО "Синергетик" основано в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ на 25 августа 2023 года, единственным владельцем предприятия является зарегистрированный в 2019 году кипрский офшор Planet Synergetic CY Limited.

В апреле 2020 года "Ведомости" писали, что миноритарную долю в Synergetic приобрел фонд Baring Vostok. В публикации также сообщалось со ссылкой на информацию кипрского реестра, что ООО "Синергетик" через кипрскую структуру контролируется основателями и менеджментом - Петром Маневичем, Алексеем Зюзиным, Алексеем Шатовым и Алексеем Коноваловым.

В 2022 году "Синергетик" увеличил выручку в 1,9 раза, до 11,9 млрд рублей. В отчетности предприятия говорится, что рост продаж бытовой химии и косметики под брендом Synergetic в 2022 году обусловлен контрактами с новыми покупателями и ростом продаж по текущим контрактам, в том числе с ритейлерами "Магнит", Ozon, Wildberries, Х5, "Лента" и другими торговыми сетями.

"Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: масложировой и косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения и других товаров. В группу входят два крупных производственных предприятия в Татарстане - "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").

"Нэфис косметикс" принадлежат четыре производства в Казани: стиральных порошков, средств для мытья посуды и гелей для стирки, чистящих средств, а также мыловаренное производство. Предприятие выпускает продукцию под брендами AOS, BiMax, Sorti, "Биолан", "Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ", продает ее в России и за рубежом.

Татарстан Нэфис Synergetic Карина Богуславская Ирек Богуславский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа

Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа
Убийство Дарьи Дугиной

Нагатинский суд рассмотрит дело о продаже данных о Дарье Дугиной через интернет

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Отражающим вторжение в РФ силовикам предложили давать статус ветеранов боевых действий

Отражающим вторжение в РФ силовикам предложили давать статус ветеранов боевых действий

Суд попросили изъять в пользу государства акции Дальнегорского ГОКа

Военные РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Калужской областью украинском беспилотнике

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });