Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

С компанией судится полная тезка дочери депутата Госдумы и основателя "Нэфис косметикс"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Исковое заявление казанской предпринимательницы Карины Богуславской на 10,7 млрд рублей к производителю бытовой химии ООО "Синергетик" (Нижний Новгород, бренд Synergetic), поданное на днях в Арбитражный суд Татарстана, связано с претензиями в отношении торгового слогана.

Об этом говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В своем иске заявительница, чье имя, отчество и фамилия совпадают с ФИО дочери основателя АО "Нэфис косметикс" депутата Госдумы Ирека Богуславского, потребовала с Synergetic 10,7 млрд рублей в качестве компенсации за использование слогана "Я люблю свою семью". По мнению Богуславской, изображение этого слогана на продукции Synergetic схоже до степени смешения с принадлежащим ей товарным знаком.

Она просит суд обязать Synergetic в течение месяца изъять из продажи товары со спорным слоганом на упаковке и запретить ответчику рекламировать или вводить в гражданский оборот товары с ним.

"Нэфис косметикс" использует слоган "Я люблю свою семью" с изображением сердца в своих промоакциях. В слогане на упаковках товаров Synergetic изображение сердца заменяет собой слово "люблю".

Как сообщалось, иск Богуславской поступил в суд 16 августа. Соответчиками заявлены татарстанские предприниматели Юрий Сергеев и Разиля Михайлова, третьим лицом выступает АО "Нэфис косметикс", один из крупнейших производителей бытовой химии в России.

ООО "Синергетик" основано в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ на 25 августа 2023 года, единственным владельцем предприятия является зарегистрированный в 2019 году кипрский офшор Planet Synergetic CY Limited.

В апреле 2020 года "Ведомости" писали, что миноритарную долю в Synergetic приобрел фонд Baring Vostok. В публикации также сообщалось со ссылкой на информацию кипрского реестра, что ООО "Синергетик" через кипрскую структуру контролируется основателями и менеджментом - Петром Маневичем, Алексеем Зюзиным, Алексеем Шатовым и Алексеем Коноваловым.

В 2022 году "Синергетик" увеличил выручку в 1,9 раза, до 11,9 млрд рублей. В отчетности предприятия говорится, что рост продаж бытовой химии и косметики под брендом Synergetic в 2022 году обусловлен контрактами с новыми покупателями и ростом продаж по текущим контрактам, в том числе с ритейлерами "Магнит", Ozon, Wildberries, Х5, "Лента" и другими торговыми сетями.

"Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: масложировой и косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения и других товаров. В группу входят два крупных производственных предприятия в Татарстане - "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").

"Нэфис косметикс" принадлежат четыре производства в Казани: стиральных порошков, средств для мытья посуды и гелей для стирки, чистящих средств, а также мыловаренное производство. Предприятие выпускает продукцию под брендами AOS, BiMax, Sorti, "Биолан", "Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ", продает ее в России и за рубежом.