Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Казанская предпринимательница Карина Богуславская подала в Арбитражный суд Татарстана иск на 10,7 млрд рублей к производителю бытовой химии ООО "Синергетик" (Нижний Новгород, бренд Synergetic), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск подан 16 августа и пока не принят к производству. Соответчиками заявлены татарстанские предприниматели Юрий Сергеев и Разиля Михайлова, третьим лицом выступает АО "Нэфис косметикс", один из крупнейших производителей бытовой химии в России.

ИНН заявительницы в материалах картотеки не раскрывается, при этом ее имя, отчество и фамилия совпадают с ФИО дочери основателя "Нэфис косметикс" депутата Госдумы Ирека Богуславского.

Комментарием "Синергетика" "Интерфакс" пока не располагает. В пресс-службе "Нэфис косметикс" в пятницу агентству сообщили, что их юристы еще не ознакомились с иском.

"Синергетик" в 2022 году увеличил выручку в 1,9 раза, до 11,9 млрд рублей. В отчетности предприятия говорится, что рост продаж бытовой химии и косметики под брендом Synergetic в 2022 году обусловлен контрактами с новыми покупателями и ростом продаж по текущим контрактам, в том числе с ритейлерами "Магнит", Ozon, Wildberries, Х5, "Лента" и другими торговыми сетями.

ООО "Синергетик" основано в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ на 18 августа 2023 года, единственным владельцем предприятия является зарегистрированный в 2019 году кипрский офшор Planet Synergetic CY Limited.

В апреле 2020 года "Ведомости" писали, что миноритарную долю в Synergetic приобрел фонд Baring Vostok. В публикации также сообщалось со ссылкой на информацию кипрского реестра, что ООО "Синергетик" через кипрскую структуру контролируется основателями и менеджментом - Петром Маневичем, Алексеем Зюзиным, Алексеем Шатовым и Алексеем Коноваловым.

"Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: масложировой и косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения и других товаров. В группу входят два крупных производственных предприятия в Татарстане - "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").

"Нэфис косметикс" принадлежат четыре производства в Казани: стиральных порошков, средств для мытья посуды и гелей для стирки, чистящих средств, а также мыловаренное производство. Предприятие выпускает продукцию под брендами AOS, BiMax, Sorti, "Биолан", "Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ", продает ее в России и за рубежом.

В состав Казанского жирового комбината входят завод по выпуску масложировой продукции, соусов и джемов, а также маслоэкстракционный завод.