В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

28 пострадавших попали в больницы, кафе "Бистро-24" опечатано

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Москве у 35 человек выявили кишечную инфекцию после того, как они поели шаурму и курицу-гриль в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора. 28 пострадавших госпитализированы, у 16 из них подтвержден бактериологический сальмонеллез.

Кафе было закрыто и опечатано еще 23 августа. Кафе "Бистро-24" (ИП Акопов О.С.) опечатано 23 августа. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья. Данные о пострадавших приводятся на 25 августа. Эпидемиологическое расследование продолжается. Идет анализ продуктов, сырья, воды и смывов, собранных в кафе.

Роспотребнадзор установил одного из поставщиков курятины в это кафе, он продает мясо полуфабрикаты на территории Центра оптово-розничной торговли "Бухта" (СВАО). В ходе проведения эпидемиологического расследования в отношении этого предпринимателя снято с продажи и забраковано 598 кг мяса кур (тушки кур, цыплят-бройлеров), на которые также не было сопроводительных документов. Чиновники ищут других поставщиков.

Роспотребнадзор направил в управление СК по Москве постановление о передаче следователям данных о нарушении санитарного законодательства для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также о случившемся проинформирована прокуратура Москвы.

По факту уже возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК, сообщили в СК. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщили в столичном надзорном ведомстве.