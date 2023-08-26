Что случилось этой ночью: суббота, 26 августа

Уничтожен летевший на Москву дрон, исключение "Росбалта" из перечня иноагентов, Нигер высылает французского и немецкого послов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Летевший в сторону Москвы беспилотник уничтожен в Истринском районе Подмосковья. По словам мэра столицы Сергея Собянина, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Как заявили в Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа был сбит средствами ПВО около 3:00 мск.

- Российский Минюст внес в перечень иноагентов шесть граждан и две организации. Среди них журналист Виталий Дымарский, аналитик Михаил Крутихин, политолог Кирилл Рогов, обозреватель Константин Эггерт. При этом из перечня исключено АО "РС-Балт" - учредитель информагентства "Росбалт".

- Французскому послу в Ниамее Сильвену Итте дали 48 часов, чтобы покинуть Нигер. Захватившие власть в стране мятежники объяснили это оставшимся без ответа приглашением дипломата в нигерский МИД. Аналогичное требование предъявлено послу ФРГ Оливеру Шнакенбергу.

- В палате представителей США призвали расследовать коррупцию президента Джо Байдена на Украине. Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина. Он утверждает, что лишился поста из-за Байдена, который, будучи вице-президентом в администрации Барка Обамы, заплатил за увольнение $1 млрд. Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил сын действующего главы Белого дома Хантер Байден.

- Минобрнауки России отметило подорожание обучения в вузах с сентября в среднем на 9%. Вместе с тем стоимость обучения почти по четверти направлений сохранена на уровне 2022 года.

- В Москве 35 человек отравились шаурмой и курами гриль. По данным столичного управления Роспотребнадзора, 28 пострадавших госпитализированы, у 16 подтвержден бактериологический сальмонеллез. Кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской, в котором продали испорченную еду, было закрыто и опечатано 23 августа.

- Хет-трик Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Фат" в третьем туре чемпионата Саудовской Аравии. Дубль оформил сенегалец Садио Мане.