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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

"Ночь кино" пройдет в России в седьмой раз

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в России с 26 по 27 августа, зрителям покажут три самых кассовых фильма этого года - "Чебурашку", "Вызов" и "Праведника".

В этом году акция пройдет в седьмой раз. Показы фильмов планируются почти на пяти тысячах площадок.

Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовили для гостей культурную программу: мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

В рамках акции по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года: "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко, а также фильм "Праведник" Сергея Урсуляка.

"В этом году мы снова соберемся вместе, чтобы насладиться насыщенной программой, подготовленной библиотеками, музеями, филармониями и кинотеатрами по всей стране. Уверена, что показы самых кассовых отечественных картин этого года, включая фильмы "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник", станут яркими событиями для всех любителей кино", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели на сайте ведомства.

В Москве акция будет приурочена к 90-летию режиссера Марка Захарова. На одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей.

Кинопоказы, концерты и лекции в рамках акции в столице запланированы на более чем 120 площадках. Так, в кинотеатрах "Космос", "Факел", "Тула" и "Березка" пройдет программа "Ночь кино детям", в рамках которой посетителям покажут отечественную короткометражную анимацию. В рамках программы "Открытые границы" в кинотеатрах сети "Москино" и Новой Третьяковки на Крымском Валу можно будет познакомиться с современным кино стран Латинской Америки: Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы. Также в кинотеатре "Салют" пройдет "Марафон короткого метра", где будут представлены лучшие короткометражные фильмы из шорт-листов российских кинофестивалей, отмечается в сообщении.

Ночь кино
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