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"Ночь музеев" в России пройдет 18 мая и будет посвящена семейным реликвиям

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 18 мая, ее темой в этом году станут семейные реликвии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Долгожданная "Ночь музеев" пройдет 18 мая по всей стране. Тема в Год семьи - "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей будет строить свою уникальную программу мероприятий на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях", - написала Любимова во вторник в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что для молодежи к "Ночи музеев" будет подготовлена отдельная акция.

"Современному поколению, привыкшему хранить свои воспоминания онлайн, мы хотим предложить перенести их в материальный мир: записать письма и дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться этим", - сообщила министр.

Присоединиться к акции, по словам министра, смогут все желающие. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях. Финалом акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры России.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
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