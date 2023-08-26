Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей уничтожена в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал он на брифинге в субботу.

Представитель военного ведомства сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены живая сила и военная техника в 139 районах. В районе населенного пункта Торское (ДНР) поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

По его данным, уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка (ЛНР), Василевка, Кирилловка, Яковлевка (ДНР), Ильченково и Тарасовка Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Днепропетровская область Минобороны РФ П-18 ДНР ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

Потушен пожар на складе в Кемерове

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Число пострадавших от обстрела ВСУ поселка Белгородской области выросло до шести

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ заявило, что в Подмосковье сбит БПЛА самолетного типа

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Подмосковье

"Росбалт" исключен из перечня иностранных агентов

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });