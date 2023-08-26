Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей уничтожена в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал он на брифинге в субботу.

Представитель военного ведомства сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены живая сила и военная техника в 139 районах. В районе населенного пункта Торское (ДНР) поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

По его данным, уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка (ЛНР), Василевка, Кирилловка, Яковлевка (ДНР), Ильченково и Тарасовка Запорожской области.