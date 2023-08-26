Минобороны РФ заявило об улучшении военными положения по переднему краю

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные на купянском направлении улучшили положение на передовых позициях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю", - сказал он на брифинге в субботу.

Как заявил Конашенков, "за сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской народной республики".

По его данным, потери ВСУ на купянском направлении составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20.

"В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сообщил он.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, за сутки на запорожском направлении потери украинских сил составили до 115 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

Конашенков также заявил, что в районе населенного пункта Нетайлово (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

По его данным, потери ВСУ на донецком направлении составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что потери украинской армии на данном направлении составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Урожайное (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

По данным Конашенкова, потери ВСУ на южно-донецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30.

Как заявили в Минобороны, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".