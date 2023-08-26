Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"26 августа около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром и Белгородским районом. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Минобороны сообщало об уничтожении аналогичного БПЛА - около 9:00 беспилотник был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.