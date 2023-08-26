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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны РФ заявило о поражении беспилотника ВСУ в Брянской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ ВСУ Брянск
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