Минобороны РФ заявило о поражении беспилотника ВСУ в Брянской области
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ.