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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Природный пожар площадью 800 кв. м у горы Верблюд тушат на Ставрополье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели тушат природный пожар у горы Верблюд в регионе Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"У подножия горы Верблюд горит сухая растительность. Предварительная площадь - 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Предгорного округа Николай Бондаренко подтвердил в своем телеграм-канале, что возгорание тушат в районе горы Верблюд. "Пожарные части Предгорного округа и города Железноводска в течение часа пытаются потушить пожар, но, к сожалению, ветер усугубляет ситуацию", - написал он.

Пожарные прикладывают максимальные усилия, чтобы огонь не добрался до населенного пункта Верблюдогорка, уточнил Бондаренко.

Ставропольский край Железноводск гора Верблюд
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