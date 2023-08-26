Природный пожар площадью 800 кв. м у горы Верблюд тушат на Ставрополье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели тушат природный пожар у горы Верблюд в регионе Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"У подножия горы Верблюд горит сухая растительность. Предварительная площадь - 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Предгорного округа Николай Бондаренко подтвердил в своем телеграм-канале, что возгорание тушат в районе горы Верблюд. "Пожарные части Предгорного округа и города Железноводска в течение часа пытаются потушить пожар, но, к сожалению, ветер усугубляет ситуацию", - написал он.

Пожарные прикладывают максимальные усилия, чтобы огонь не добрался до населенного пункта Верблюдогорка, уточнил Бондаренко.