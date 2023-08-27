Потушен природный пожар на горе Верблюд на Ставрополье

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили сильный природный пожар на горе Верблюд в регионе Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 1 га", - говорится в сообщении.

В субботу около 17:00 пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что у подножия горы Верблюд горит сухая растительность на площади 800 квадратных метров.

В свою очередь глава Предгорного округа Николай Бондаренко отмечал, что пожарные части Предгорного округа и города Железноводска в течение часа пытались потушить пожар, но ветер "усугубил ситуацию". Ночью пожар был локализован.