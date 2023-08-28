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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке

Ему вменяют сбор информации о мобилизации, ходе СВО и протестах

ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов задержан по делу о сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства, сообщает ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

В ФСБ заявили, что планируется "осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки".

Владивосток США ФСБ Роберт Шонов Джеффри Силлин Дэвид Бернстайн
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