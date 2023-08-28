Задержанный бывший сотрудник генконсульства США дал признательные показания

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео с частью показаний бывшего сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова, задержанного по делу о сборе информации об СВО для США. На видео он признал факт сотрудничества с посольством.

По его словам, помимо задач по сбору информации, "первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США, и которых они могли использовать для сбора информации".

Он также сообщил, что сотрудничал с американским посольством с сентября 2022 года.

"Они (дипломаты) выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих событиях, таких как специальная военная операция, мобилизация, выборы президента в 2024 году, присоединение новых территорий, - сказал он. - Я должен был собирать сведения об этих событиях негативного толка, искать протестные настроения".

ФСБ также продемонстрировала фотографии дипломатов, которые ставили задачи экс-сотруднику консульства, и повестки о вызове их на допрос.

О задержании гражданина России Шонова ЦОС ФСБ сообщил утром 28 августа. По версии спецслужбы, он по заданию американских дипломатов собирал информацию о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян. Он действовал по заданию сотрудников политического отдела посольства США Бернстайна и Джеффри Силлина.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".