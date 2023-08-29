США ожидают соблюдение Венской конвенции в отношении вызванных на допрос в ФСБ дипломатов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В госдепартаменте рассчитывают на соблюдения Венской конвенции в отношении дипломатов посольства США Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида, которых вызвали на допрос в ФСБ РФ по делу экс-сотрудника американского консульства во Владивостоке Роберта Шонова.

"Россия, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения посягательств на их свободу или достоинство, и мы ожидаем, что РФ выполнит это обязательство", - говорится в сообщении на сайте госдепа.

Внешнеполитическое ведомство "решительно протестует" против попыток "запугивать и преследовать" его сотрудников и называет обвинения против Шонова "совершенно беспочвенными".

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов задержан в рамках дела о сборе информации о мобилизации, ходе специальной военной операции и протестной активности россиян по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

В спецслужбе заявили, что планируется "осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки".