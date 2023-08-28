Суд по заявлению Росбанка признал банкротом российскую "дочку" Honeywell

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Росбанка признал несостоятельным (банкротом) ООО "ЮОП" - российскую "дочку" американской корпорации Honeywell - по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - сообщает сайт суда.

Долг компании перед заявителем составляет 2,2 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд 18 апреля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 31 января удовлетворил иск Росбанка к ООО "ЮОП" о взыскании 2,2 млрд рублей.

Иск был подан 30 августа 2022 года, третьим лицом в деле выступает Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (принадлежит Иркутской нефтяной компании).

Одновременно с подачей иска Росбанк ходатайствовал об аресте денежных средств, движимого и недвижимого имущества, а также прав требования к ЮОП в пределах 2,25 млрд рублей. Банк также ходатайствовал о запрете вносить изменения в договор между ЮОП и Honeywell, к которому стороны 14 апреля 2022 года заключили дополнительное соглашение.

"У ответчика отсутствуют намерения соблюдать обязательства по ранее заключенным договорам и исполнять в будущем судебный акт по настоящему делу, что подтверждается тем, что после начала специальной военной операции в Украине Honeywell International Inc. объявило о прекращении своей деятельности в России на своем официальном сайте, в средствах массовой информации также опубликованы сведения о прекращении ответчиком деятельности на территории России и республики Беларусь", - говорилось в материалах суда.

Банку стало известно, что ЮОП предпринимает меры по сокрытию своего имущества за пределами России в целях недопущения обращения на него взыскания. В июне 2021 года компания предоставила материнской структуре 5-летний заем на 2,3 млрд рублей. Изъятые из оборота ЮОП средства составляли 43% от его совокупных активов по состоянию на конец 2021 года. При этом 14 апреля 2022 года, после принятия решения о прекращении ответчиком своей деятельности на территории России, между Honeywell и ЮОП было подписано дополнительное соглашение, увеличившее срок возврата займа до 50 лет.

"Передача денежных средств в качестве займа юридическому лицу, зарегистрированному на территории США, на 50 лет фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно", - констатировал банк.

Учитывая условие договора займа об одновременном возврате суммы основного долга и процентов в конце срока займа и условие о размере процентной ставки - 3,375% годовых, через 50 лет реальная стоимость прав к Honeywell составит 52 млн рублей, или 2,2% от стоимости займа на текущую дату, подсчитали в банке.

Суд 19 сентября 2022 года отказал банку в принятии обеспечительных мер. Однако 30 сентября Росбанк снова обратился в суд с ходатайством о мерах обеспечения, 3 октября оно было удовлетворено.

Компания Honeywell основана в 1885 году и специализируется на системах автоматики для различных областей промышленности и жилищного строительства. Ее дочерняя компания ЮОП являлась подрядчиком на поставку установок по подготовке газа в рамках проекта по утилизации газа, реализуемого Иркутской нефтяной компанией. В ИНК не стали комментировать свое участие в иске в качестве третьего лица. В декабре 2021 года компания привлекла кредит в $871 млн у международных банков на оборудование для Иркутского завода полимеров, в число кредиторов входил бывший собственник Росбанка - французская группа Societe Generale, которая продала банк бизнесмену Владимиру Потанину в мае 2022 года.

В декабре 2022 года суд уже удовлетворил иск Росбанка к российской структуре Honeywell - АО "Хоневелл" - на 278,5 млн рублей.