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Туроператоры РФ сообщили о росте спроса на туры в Европу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спрос на экскурсионные поездки в Европу осенью вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку туристы адаптировались к новым условиям и продумывают путешествие заранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Спрос на непляжную Европу в осеннем сезоне незначительно вырос в сравнении с прошлым годом, прирост бронирований в этом сегменте составил 10-15% относительно августа 2022 года. Подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, чаще всего туристы бронируют на осень сити-туры в Италию (Рим, Милан, Венеция), Францию (Париж), Испанию (Барселона и Мадрид), Венгрию (Будапешт) и Австрию (Вена). Также есть заявки на посещение городов Германии, Швейцарии и Великобритании.

"Такой выбор связан не только с популярностью этих направлений, но и с условиями выдачи шенгенских виз. Так, в первой тройке страны, которые в 2022 году выдали российским туристам наибольшее количество шенгенских виз и которые с тем или иным успехом, но продолжают оформлять шенген под туристические поездки и в 2023 году", - пояснили в ассоциации.

По словам туроператоров, все туры в Европу сейчас можно назвать индивидуальными из-за сложности бронирования авиаперелета. Кроме того, в целях экономии большинство туристов покупает авиабилеты в Европу за 3-5 месяцев до поездки.

Наиболее популярные варианты стыковочных перелетов в Европу - через Стамбул, Ереван, Баку и Алма-Ату.

АТОР Европа
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