В России продажи туров в Европу выросли в 2024 году на 25%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россияне стали активнее бронировать туры в Европу, продажи выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции генеральный директор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов.

"Что касается выездного туризма, то ситуация там идет также в рост. Есть список популярных направлений. Это, конечно же, всеми любимая Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет - все это достаточно активно бронируется. Также виден интерес к Европе, рост продаж составляет порядка 25%. В основном популярными являются зарубежные направления, куда осуществляется прямой перелет", - сказал он.

Единственной сложностью для туристов за рубежом он назвал неудобства, связанные с оплатой покупок и услуг.

Директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что страны Европы бронируют на майские стабильно, но всплеска продаж не наблюдается.

"Стоимость авиаперелета со стыковкой большая, поэтому на майские поездка в Европу - не самое популярное решение. Активнее продается лето", - пояснил он и добавил, что помимо путешествий в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии среди российских туристов вырос спрос на Африку.